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СМИ сообщили о ликвидации старшего брата одного из главарей ИГ*

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

СМИ сообщили о ликвидации старшего брата одного из главарей ИГ*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Тбилиси, 25 июля 2018, 14:17 — REGNUM  О ликвидации в Сирии Тамаза Батирашвили, старшего брата покойного лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тархана Батирашвили, сообщила 25 июля грузинская телекомпания «Рустави 2».

Гибель 38-летнего боевика подтвердили его родные, проживающие в Панкисском ущелье. Сообщается, что он уехал воевать в Сирию в 2013 году, а позже перевез туда жену и детей.

По данным СМИ, Батирашвили контролировал в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведку, контрразведку и тюрьмы на подконтрольных группировке территориях.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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