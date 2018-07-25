СМИ сообщили о ликвидации старшего брата одного из главарей ИГ*

Тбилиси, , 14:17 — REGNUM О ликвидации в Сирии Тамаза Батирашвили, старшего брата покойного лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тархана Батирашвили, сообщила 25 июля грузинская телекомпания «Рустави 2».

Гибель 38-летнего боевика подтвердили его родные, проживающие в Панкисском ущелье. Сообщается, что он уехал воевать в Сирию в 2013 году, а позже перевез туда жену и детей.

По данным СМИ, Батирашвили контролировал в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведку, контрразведку и тюрьмы на подконтрольных группировке территориях.

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