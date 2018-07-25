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Конфликт как стиль жизни: депутат ответил на выпад губернатора Севастополя

Политика

В Заксобрании уверены, что в спорах рождается истина, поэтому идиллии в органах власти ждать не стоит

Конфликт как стиль жизни: депутат ответил на выпад губернатора Севастополя
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 25 июля 2018, 14:10 — REGNUM  Напряжённые отношения между Заксобранием и правительством Севастополя — это не так плохо, как кажется на первый взгляд, поскольку в спорах рождается истина. Такое мнение 25 июля журналистам выразил депутат городского Заксобрания Иван Кусов.

«Вообще-то структура органов власти представляет собой систему издержек и противовесов. Власти друг друга стимулируют к лучшей работе таким образом. Если посмотреть мировую практику, всегда есть споры, дискуссии. Согласия и идиллии практически нигде нет», — отметил депутат, подчеркнув, что без парламента правительству города работать не удастся, как бы и кто этого не хотел.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля губернатор Севастополя намекнул на досрочный роспуск Заксобрания, назвав парламент города «неэффективным и манипулятивным органом». По его словам, деструктивные взаимоотношения городского правительства и Заксобрания добавляют сложностей при реализации программы социально-экономического развития.

По теме: Губернатор Севастополя намекнул на досрочный роспуск Заксобрания

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Политические конфликты в Севастополе и в Крыму
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