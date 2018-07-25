Президент Ирана не считает нужным отвечать «на пустые угрозы» Трампа

Тегеран, , 14:06 — REGNUM Отвечать на «пустые угрозы» президента США Дональда Трампа нет нужды, заявил 25 июля президент Ирана Хасан Рухани, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил на заседании своего кабинета министров, после того как глава Белого дома пригрозил ему «такими последствиями, с которыми мало кто сталкивался в истории». Эти слова Трампа Рухани назвал «безосновательными замечаниями и пустыми угрозами» со стороны «ряда лидеров США».

«Нам нет нужды отвечать на те или иные нелепые замечания», — подчеркнул он.

Мы должны отвечать на них делом», — отметил Рухани, добавив, что наилучшим ответом на них было бы безразличие к их заговорам и срыв их планов.

Напомним, 22 июля в своем Twitter глава Белого дома призвал президента Ирана «никогда, никогда не угрожать» США, иначе его ждут последствия, «с которыми мало кто сталкивался в истории».