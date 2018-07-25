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В Киргизии суд восстановил «Раима-миллиона» в должности замглавы таможни

Политика

Матраимову теперь должны будут выплатить зарплату за весь период со дня его увольнения, а именно – свыше полумиллиона рублей

Бишкек, 25 июля 2018, 14:06 — REGNUM  Первомайский районный суд Бишкека сегодня, 25 июля, рассмотрел иск бывшего заместителя председателя таможенной службы Раимбека Матраимова против правительства Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в канцелярии судебного органа.

По итогам заседания суд признал постановление премьер-министра об увольнении Матраимова незаконным и восстановил его в должности заместителя руководителя таможенной службы.

Будут ли власти Киргизии опротестовывать этот вердикт в вышестоящих судебных инстанциях, пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что 23 ноября 2017 года Сапар Исаков, занимавший на тот момент пост премьер-министра Киргизии, снял с должности ампредседателя таможни Раимбека Матраимова.

Официальной причиной увольнения было названо «несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».

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26 апреля 2018 года стало известно о том, что Раимбек Матраимов, более известный в республике как «Раим-миллион», подал в суд на правительство Киргизии, посчитав свое увольнение незаконным.

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Политическая жизнь Киргизии
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