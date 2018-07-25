В Ярославской области «Родная партия» снялась с выборов

Ярославль, , 14:03 — REGNUM «Родная партия» не примет участие в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Решение об этом партийцы приняли на конференции 17 июля и уведомили избирком. Так как «Родная партия» не имеет своих представителей в парламентах страны, ей необходимо было собрать подписи для регистрации. Подписи партийцы сдали, но избирком не успел их проверить.

В решении об отказе от участия в выборах «Родная партия» указала, что это сделано в связи с невозможностью устранить замечания к документам кандидатов в установленный срок.

У нас очень молодая партия, и это был первый опыт участия в выборах не только для регионального отделения, но и для всей страны. Мы не смогли устранить недостатки в документах, так как ряд кандидатов из нашего списка живет в других регионах — Башкирии, Ростове на Дону. В Ярославской области мы не смогли найти достаточного количества кандидатов и попросили помощи у других отделений. Что ж, это был первый опыт, мы еще находимся в политической песочнице. В дальнейшем мы планируем продолжить политическую деятельность и участие в выборах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор «Родной Партии» в Ярославской области Василий Кокорин.

Замечания у комиссии к документам возникли у ряда партий, но решение о снятии приняла только одна.

«Родная партия» основана под влиянием книг В. Мегрэ «Звенящие кедры России», ее члены выступают за создание в стране системы родовых поместий и жизни в гармонии с природой. Известных людей в ярославском списке кандидатов у партии не было.

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