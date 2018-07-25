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Новые санкции США не останутся без ответа — Слуцкий

Политика

«Санкционный механизм продолжает использоваться Вашингтоном как дополнительный инструмент по обеспечению собственных преимуществ»

Новые санкции США не останутся без ответа — Слуцкий
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Москва, 25 июля 2018, 14:01 — REGNUM  Инициативы сенаторов США по ужесточению санкций в Госдуме расценили как еще одно проявление антироссийской агонии, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

«На Капитолийском холме никак не могут смириться с тем, что даже руководство Соединенных Штатов не воспринимает Россию однозначно как врага. Очевидно, что эти предложения также связаны с внутриполитической борьбой, усилившейся после саммита в Хельсинки, и направлены отчасти на сдерживание деятельности президента Дональда Трампа», — считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Санкционный механизм продолжает использоваться Вашингтоном как дополнительный инструмент по обеспечению собственных преимуществ на мировых рынках, указал депутат. В этой связи он считает справедливым, что другие страны — и не только Россия — вводят свои контрмеры против американских рестрикций.

«И в случае появления новых санкций, уверен, они не останутся без соответствующей реакции», — заключил Слуцкий.

Двое американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что они представят двухпартийный законопроект об усилении санкций против России, которые будут нацелены на госдолг, а также энергетический и финансовый секторы, сообщает Bloomberg.

Читайте ранее в этом сюжете: Положение непростое: Усиление антироссийских санкций на руку Трампу

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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