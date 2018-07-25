Патриарх ждет, что юбилей Крещения Руси принесет мир Украине

Москва, , 14:01 — REGNUM Торжества по случаю 1030-летия крещения Руси могут помочь Украине преодолеть разногласия и расколы. Об этом заявил 25 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая заседание Высшего церковного совета.

Он напомнил, что 28 июля в Москве пройдут торжественные богослужения. Состоятся они и в Киеве — городе, где в 988 году состоялось крещение Руси.

Патриарх Кирилл выразил надежду, что торжества в том числе поспособствуют «преодолению разделений, разногласий, расколов на украинской земле».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков рассказал о скорби патриарха из-за невозможности отметить праздник Крещения Руси в Киеве. Вместе с тем патриарх недеется, что всё же встретится с паствой Украинской православной церкви (УПЦ) в ближайщем будущем.

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