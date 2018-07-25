В столице Киргизии арестовали 21-летнего террориста-смертника

Бишкек, , 14:00 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности арестовали в Бишкеке разыскиваемого за причастность к террористической деятельности гражданин Киргизии. Об этом сегодня, 25 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По имеющейся у спецслужб информации, задержанный ранее прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника в составе международной террористической организации, а также принимал активное участие в вооруженном конфликте против правительственный войск Сирии. На родину 21-летний киргизстанец вернулся для совершения террористических актов.

Задержанного боевика водворили в следственный изолятор. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки» и «Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды».

ИА REGNUM напоминает, что ранее спецслужбы Киргизии задержали еще одного боевика, вернувшегося в республику из Сирии для создания террористического подполья и организации «вооруженного джихада».

Отметим, что по официальным данным на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке принимали участие в боевых действиях против правительственных сил около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них женщины и дети.