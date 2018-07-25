Украинская прокуратура собралась наказывать иностранцев, посещающих Крым

Киев, , 13:59 — REGNUM Прокуратура несуществующей «Автономной Республики Крым», расположенная в Киеве, будет наказывать всех иностранных граждан, которые посещают российский Крым без согласования с украинскими властями, заявил прокурор мифической республики Гюндуз Мамедов, сообщает 25 июля УНИАН.

По его словам, в российский Крым регулярно «незаконно» заходят суда, летают самолеты, въезжают люди. Задача украинской прокуратуры — воспрепятствовать этому, реально наказывая всех, кто «нарушает» украинские законы. Каким образом прокуратура намерена этого добиться, Мамедов не пояснил, однако добавил, что он планирует «сделать Крым неподъемным» для России.

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Напомним, Крым в 2014 году в результате референдума отделился от Украины и присоединился к России. Киев не признал результаты референдума и продолжает считать Крым своей территорией.

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