Что ждёт потребителей после разморозки в РФ акцизов на бензин?

Москва, , 14:03 — REGNUM Разморозка акцизов на бензин вкупе с повышающимся НДС приведёт к росту цен на этот вид топлива, считает профессор кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Людмила Дуканич. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM 25 июля, комментируя решение депутатов Госдумы РФ принять в третьем чтении закон, предполагающий ежегодную индексацию ставки акцизов на все подакцизные товары с 2021 года.

«Трудно сейчас давать прогнозы, как разморозка акцизов на бензин, автомобили, табак и алкоголь повлияет на потребительский рынок России в дальнейшем, но ясно, что с учётом повышающегося НДС отпускная цена возрастёт, — сказала Дуканич. — Причём достаточно существенно и ощутимо, и, естественно, это отразится на доходах потребителей. Однако это не столь большое повышение, чтобы оно подкосило спрос».

Спрос на бензин, как считает Дуканич, останется высоким, несмотря на подорожание горючего. Кроме того, разморозка акцизов на автомобили также повлияет не на все сегменты потребительского рынка.

«Бензин — это потребительская необходимость, значит, ожидать сильного спада спроса не стоит, — пояснила она. — А что касается автомобилей, то они тоже бывают разного класса: и бюджетные, и роскошные. Я думаю, что повышение и НДС, и акцизов на премиум-группу автомобилей не отразится на спросе в целом, чего нельзя однозначно сказать о бюджетной категории».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, предполагающий ежегодную индексацию ставки акцизов на все подакцизные товары с 2021 года. Согласно законопроекту, ставки акцизов в 2019—2020 не будут повышаться и останутся зафиксированными на уровне 2018 года, однако с 2021 начнётся ежегодная индексация на уровень инфляции. На данный момент правительство предположило, что расчётный уровень инфляции составит 4%. Индексация ставок коснётся всех подакцизных товаров — табака, алкоголя и спирта, бензина и автомобилей. В законе отмечается, что подакцизным также станет нефтяное сырьё, и ставка этих акцизов будет зависеть от региональных особенностей рынка продуктов нефтепереработки.

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