Среда, 25 Июля 2018 года
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Теракт на востоке Ирака: есть погибшие

Политика

Подозревается ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Теракт на востоке Ирака: есть погибшие
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Погибший

Багдад, 25 июля 2018, 13:50 — REGNUM  В результате террористического акта, совершенного в провинции Дияла на востоке Ирака, погибли четыре мирных гражданина, сообщает 25 июля Anadolu.

Ни одна преступная группировка пока не взяла ответственность за совершенное пзлодеяние, тем не менее в теракте подозревается ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, еще в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее многочисленные спящие ячейки террористов регулярно дают о себе знать.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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