Саакашвили: Иванишвили никогда столько правды не говорил

Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откликнулся на интервью лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили «Общественному телевидению Грузии» и заявил, что Иванишвили никогда в своей жизни столько правды не говорил.

«В этом интервью Иванишвили своими устами признался, что за годы его правления, за последние шесть лет бедность в стране выросла, а экономика Грузии практически не растет. Он признал, что по задолженности населения перед банками Грузия вышла на первое место в мире. Треть доходов населения Грузии идет на погашение банковских долгов. Вину за все это он бесстыдно свалил на два крупных банка и на пешек своего правительства. Но давайте посмотрим на цифры. Действительно, «Банк Грузии» и «ТВС Банк» — крупные банки, но именно Иванишвили передал «ТВС» огромное имущество инициированного мною порта Лазика в Анаклии, а также в центре Тбилиси. И за что? За то, чтобы «ТВС» задорого купил принадлежащий Иванишвили и Каладзе убыточный банк. Так Иванишвили сделал деньги, а «ТВС» получил огромное имущество», — рассказал Саакашвили условия сделки, в результате которой принадлежащий бизнесмену Мамуке Хазарадзе «ТВС Банк» стал обладателем имущества строящегося порта Анаклия, а также присоединил к себе бывший «Банк Республика». Сегодня правительство Грузии обвиняет оба банка — «Банк Грузии» и «ТВС Банк» — в разорении населения. А Иванишвили в своем вчерашнем интервью прямо заявил, что эти оба банка «съели всю страну».

По информации экс-президента Грузии, на фоне такой ситуации в стране активы принадлежащего самому Иванишвили банка «Карту» за годы правления «Грузинской мечты» выросли в четыре раза за счет осуществления через этот банк государственных программ.

«Именно «Карту» — самый быстрорастущий ростовщический институт в Грузии. Иванишвили много говорил о своей благотворительности, отсутствии бизнес-интересов в Грузии, но «забыл» о собственном бизнесе древесины, бизнесе золота, многих других бизнесах, которые в созданных государством тепличных условиях приносят Иванишвили колоссальную прибыль», — заявил Саакашвили.

Он пообещал, что после победы кандидата от его партии на президентских выборах начнется процесс серьезных изменений, и первым шагом на этом пути будет конфискация банка «Карту» у Иванишвили, наложение ареста на все его имущество и раздача нажитого им добра обществу.

Саакашвили призвал всех объединиться вокруг выдвинутого «Единым национальным движением» кандидата в президенты Григола Вашадзе и начать борьбу с целью избавления страны от засилья Иванишвили.

«Этот человек действительно ограбил, разорил нас, а сейчас мы нацелены не на получение процентов, не на борьбу с другими группами, а на победу», — подчеркнул экс-президент.

Как известно, в октябре текущего года в Грузии должны состояться последние всенародные выборы президента, который будет избран сроком на шесть лет. А следующего главу государства, согласно внесенным в Конституцию изменениям, будет избирать уже группа отобранных парламентом специальных представителей.