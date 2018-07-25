В Петербурге готовились масштабные фальсификации на президентских выборах

Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Во время президентской кампании 2018 года Центризбиркому удалось предотвратить в Петербурге масштабные фальсификации, которые могли дискредитировать всю систему «Мобильный избиратель», с помощью которой по предварительному заявлению гражданин мог проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации.

Об этом сообщила 25 июля председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе обсуждения кандидатуры на пост нового главы петербургского горизбиркома взамен ушедшего в отставку Виктора Панкевича, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памфилова заявила, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия в течение долгих лет даже не попыталась решить застарелые проблемы городской избирательной системы. По словам Памфиловой, в Петербурге игнорируют информацию о возможных нарушениях на выборах, горизбирком не контролирует нижестоящие территориальные и участковые комиссии, проваливает работу со списками избирателей.

В результате этого множество граждан не обнаруживают себя в списках избирателей из года в год. «Целый ряд жалоб вообще не рассматривались по существу. Все ответы — в основном отписки», — подчеркнула Памфилова.

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«Все претензии не буду перечислять, их масса. Но меня даже удивляет: когда я была в апреле, разговор-то жесткий был, нелицеприятный, я думала, что некоторые члены комиссии, у кого есть совесть, они напишут заявления и просто уйдут. Но нет», — добавила глава ЦИК.

Однако она решила акцентировать внимание на том, что, по ее словам, «переполнило чашу терпения» членов Центризбиркома.

«Санкт-Петербург оказался единственным регионом, который фактически, если бы мы вовремя не выявили, мог дискредитировать всю нашу новацию «Мобильный избиратель», — заявила Элла Памфилова.

Она предположила, что «инициаторы фальсификаций», которые за граждан подавали в ЦИК фальшивые заявления о «мобильном голосовании» в других регионах, видимо, плохо изучили систему проверки, так как ЦИК всё держал под контролем.

«Слава богу, мы вовремя выявили и предотвратили эту масштабную фальсификацию, когда от имени избирателей писались заявления и направлялись. «Давайте-ка мы 4 тысячи в Дагестан отправим, давайте 3 тысячи — в Чечню, давайте на мыс Оймякон, здесь 60 человек, а мы 80 направим». И так далее. Когда мы собирались, председатели комиссий всех 85 регионов, все сказали: «Руки не подадим Панкевичу». Почему вы считаете, что вы самые умные? Все 84 региона сработали четко, грамотно, никто не позволили себе эти безобразия, кто у вас такой умный?» — возмутилась Памфилова.

Напомним, Виктор Панкевич ушел в отставку 26 июня — как раз вовремя, так как иначе он получил бы вотум недоверия от Центризбиркома. Впрочем, даже после острой и масштабной критики его работы Панкевич устроился советником в полпредство президента РФ в СЗФО и продолжает трудиться на государственной должности.

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Сегодня, 25 июля, ЦИК предложил на пост главы Горизбиркома бывшего федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко. Памфилова пояснила, что это попытка найти человека извне — «неангажированного, не зависимого ни от исполнительной, ни законодательной власти».

«У вас экстремальная ситуация. Человек нужен был такой, который в этой экстремальной ситуации не позволит ни со стороны законодательной, ни исполнительной власти, ни кого бы то ни было вмешиваться в компетенцию работы комиссии», — заявила председатель ЦИК.

Памфилова пояснила, что именно поэтому Центризбирком обратился за помощью в подборе кандидата к полномочному представителю президента на Северо-Западе Александру Беглову. Она уточнила, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко занял нейтральную позицию, своих кандидатур не предлагал и в процесс не вмешивался.

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Элла Памфилова убеждена, что Виктор Миненко понимает: только внутренними изменениями не решить сложившиеся проблемы в выборной системе Петербурге, если ничего не делать с «внешними воздействиями».

«В этих условиях о каких согласованиях и с кем можно говорить? У вас там сложились совершенно непонятные какие-то отношения, которые просто блокировали наши усилия по оздоровлению ситуации», — подчеркнула Памфилова, имея в виду просьбу о согласовании кандидатуры председателя Горизбиркома, с которой в ЦИК ранее обратился ряд членов городской комиссии.

Добавим, что сегодня в ЦИК ситуацию в выборной системе Санкт-Петербурга, на которую влияет не только законодательная и исполнительная власть, но и другие внешние заинтересованные стороны, сравнили с организованной преступной группировкой.

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