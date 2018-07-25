Долги растут в геометрической прогрессии – Общественный совет при ФССП РФ

Москва, , 14:02 — REGNUM Судебным приставам в РФ всё сложнее справляться со всё возрастающим объёмом работы, считает член общественного совета при ФССП РФ Алексей Кравцов. Об этом он заявил 25 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу главы Федеральной службы судебных приставов РФ не давать водительские права должникам по алиментам.

«Способов заработать есть много, и они не обязательно связаны с автомобилем», — сказал Кравцов, отвечая на соответствующее возражение, прозвучавшее в студии.

Кроме того, он отметил, что необходимость введения новых мер по борьбе с невыплатой долгов связана в том числе и с ситуацией в самой ФССП РФ.

«Объёмы долгов растут в геометрической прогрессии, — сказал Кравцов. — В 2016 году нагрузка на каждого пристава составляла три тысячи исполнительных листов единовременно. Если разделить на восемь часов рабочего времени — получается три минуты на каждый исполнительный лист. А в прошлом году штат уменьшили на 10%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам адвоката Тимура Маршани, с 2016 года в российском законе «Об исполнительном производстве» уже действует норма, по которой пристав может ограничивать право должника управлять транспортным средством. Однако, по словам Маршани, эта мера не привела к ожидаемому эффекту, и люди не бросились массово погашать свои долги.