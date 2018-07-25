Пучдемон назвал фейком «российский след» в каталонском кризисе

Берлин, , 13:23 — REGNUM Утверждения о связях политиков Каталонии с Москвой не имеют под собой никаких оснований и относятся к так называемым фейковым новостям. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон.

Политик напомнил, что на тему «российского следа» в каталонском кризисе вышло множество фейковых новостей. Однако ни одного конкретного доказательства на этот счёт представлено не было.

Речь идет о слухах, которые распространяли «интернет-боты», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года испанские издания писали о «российских хакерах», которые помогали властям Каталонии в организации референдума о независимости региона от Испании. Так, газета El País сообщала о «тайных кампаниях Кремля» и отлаженном «механизме вмешательства» Москвы в ситуацию в Каталонии. Посольство РФ в Мадриде опровергло подобные заявления.

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