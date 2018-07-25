Девять ставропольских подтопленцев требуют помощи с жильем через суд

Ставрополь, , 13:11 — REGNUM Девять ставропольских семей, лишившихся жилья в результате наводнения 2017 года, обратились в суд с исками о выдаче государственных жилищных сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ставропольского края 24 июля.

Как сообщается, правовую поддержку истцам оказывает администрация Минераловодского городского округа.

По информации региональных властей, в общей сложности на данный момент семьям, пострадавшим в результате сильнейшего паводка 2017 года, выдано 316 государственных жилищных сертификатов. 99 семей сейчас подбирают себе жилье, остальные — уже купили.

Еще семь жилищных сертификатов в ближайшее время поступит в регион: решение о выделении очередных государственных жилищных сертификатов (ГЖС) для пострадавших от майского паводка на Ставрополье принято Правительством Российской Федерации. Как подчеркивается, одобрение получили документы семей, чья проблема была озвучена на «прямой линии» с президентом России 7 июня этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в ходе «Прямой линии» к Владимиру Путину обратилась жительница села Левокумка Ставропольского края. Она сообщила, что в течение года не может получить жилищный сертификат за дом, который пострадал от наводнения 2017 года. Причем в подобной ситуации оказались еще как минимум два десятка семей. Неоднократно документы этих семей, подготовленные краем, возвращались из федеральных ведомств без согласования.

26 июня по итогам прямой линии президент поручил принять срочные меры по выдаче жилищных сертификатов. Необходимые документы еще раз были направлены в МЧС России на согласование, в итоге восемь дел получили одобрение, по семи выпущено распоряжение правительства, еще одно на проверке в Минфине России.

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