Верховная рада предложила «проредить» аптеки

Киев, , 13:05 — REGNUM Украинские парламентарии предложили сократить количество аптек в стране, сообщает 25 июля УНИАН.

Согласно сообщению, в Верховную раду поступил закон «О лекарственных средствах», который запрещает открывать аптеки ближе 500 м друг от друга. Также индивидуальным предпринимателям можно будет открывать только одну аптеку, компаниям — до четырех аптек, предприятиям, производящим лекарства — до восьми аптек. Лекарства же в аптеках будут продавать только по рецепту. Авторы закона считают, что это позволит снизить цены на лекарства и ликвидировать доминирующее положение аптек на рынке.

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Напомним, на Украине наблюдается дефицит вакцин против кори, которые нельзя достать ни в аптеках, ни в частных клиниках.

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