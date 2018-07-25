Боевики ИГ* заявили о своей причастности к стрельбе в Торонто

Торонто, Канада, , 13:04 — REGNUM Ответственность за перестрелку в канадском городе Торонто, в результате которой 22 июля погибли двое человек, еще более десяти получили ранения, на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает французское агентство Agence France-Press.

Заявление о своей причастности к акту насилия боевики распространили посредством своего агентства. Согласно сообщению террористов, теракт был совершен «в ответ на призыв нападать на граждан стран коалиции» во главе с США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевики не предоставили более детальной информации, а также доказательств того, что действительно имеют какое-либо отношение к инциденту.

Напомним, вечером 22 июля радикал открыл огонь по прохожим в районе Greektown в Торонто. В результате нападения погибли двое человек, еще 13 получили ранения. Террорист был найден мертвым на месте преступления.

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