Украинские униаты не хотят отдавать Константинополю святую Русь

Станислав Стремидловский, , 12:59 — REGNUM

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что униаты планируют принять участие в праздновании 1030-летия крещения Руси в те дни, когда это делают православные, то есть 28 июля. Поскольку, по словам архиепископа, «наша Церковь на протяжении всей своей 1030-летней истории существования праздновала это событие, постоянно отмечала свои истоки и корни, никогда этого не забывала».

Хотя, уточнил Шевчук, «древняя традиция велит нам праздновать 14 августа. Но 28 июля мы будем объединяться в этом праздновании с украинским государством, поскольку это государственный праздник, а также с нашими православными братьями. В период этих государственных праздников мы никогда не организовывали в Киеве своих акций для того, чтобы не быть «антитезой» для наших православных братьев. Мы всегда старались этим празднованием подчеркивать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. А объединяет нас именно это крещение, которое мы, собственно, и празднуем». Вместе с тем 14 августа у греко-католиков пройдут торжественные богослужения, «чтобы каждый верующий нашей Церкви мог обновить свою христианскую жизнь», ведь «праздновать в христианском смысле — это не значит только отбыть какое-то громкое показательное событие, а это значит обновить свое христианское тождество, как будто заново черпнуть из источника, каким для нашей христианской тождественности является крещение Киевской Руси равноапостольным князем Владимиром».

И все бы ничего, однако слова Шевчука интересны в нынешнем политическом контексте. После того как президент Украины Петр Порошенко в апреле сего года активизировал процесс создания Единой поместной православной церкви (ЕППЦ), «православная гиря» на чаше украинских весов стала заметно перевешивать, что не понравилось униатам и встревожило их. В мае во время публичной дискуссии «УГКЦ и автокефалия Украинской православной церкви», состоявшейся по инициативе Академического католического общества «Обнова», публично прозвучали определенные опасения. Основной вызов нынешней попытки получить автокефалию — это принцип «единая Церковь — единое государство», отметили участники встречи. Остальные тогда, так сказать, «зависимые» от зарубежных центров, будут постоянно слышать в свой адрес обвинения: «Вы — предатели, вы подчиняетесь Москве, а вы — Ватикану». На Украине возникнут новые политические реалии. Возможно, возникнет своеобразный прототип «государственной Церкви». Что делать всем остальным? Верующие могут начать перетекать в ЕППЦ из Украинской православной церкви Московского патриархата, однако могут уходить и из УГКЦ.

То, что это вполне реальный сценарий, позже косвенно подтвердил и сам Шевчук в середине июля, когда Порошенко говорил о желанном для него получении томаса об автокефалии во время паломничества униатов. «Для УГКЦ с предоставлением автокефалии ничего не изменится, — заявил Шевчук. — Но мы будем искать все возможные пути в духе экуменической концепции нашей Церкви для достижения единства между всеми христианами, между всеми частями Киевской церкви Владимирова крещения. Спасибо за ваше (президента — С.С.) заверение, что наша Церковь будет пользоваться всеми правами и не будем принуждаемы становиться конфессионально православными, как кое-кто думает. Потому что некоторые наши люди не понимали, почему депутаты греко-католики голосовали за поместную Православную церковь, и спрашивали, когда она уже будет, не заставят ли нас в нее переходить? Мы говорим: «Нет, не будут!» То есть проблема переманивания униатов обратно в православие все же стоит и ощущается остро не только на уровне руководства греко-католиков, но и паствы.

Поэтому возникает вопрос, что же именно имеет в виду глава УГКЦ, когда говорит об истоках своей Церкви в «крещении Киевской Руси равноапостольным князем Владимиром». Здесь можно увидеть и шпильку в отношении Константинопольского патриархата. Скажем, та же история, кто крестил равноапостольного князя, не такая однозначная. Из хроник известно, что этот акт совершил епископ Михаил. Но ни одного Михаила в списке византийских епископов на момент крещения не было. Не исключено, что крещение получено было от пловдивского митрополита Михаила, находившегося тогда в расколе с Константинополем. Однако по своим мотивам в российском дискурсе преимущество получила византийская мифология, которой сейчас Фанар успешно пользуется. Есть и другое. К моменту падения Византии в 1453 году Константинопольский патриархат находился в унии с Римом, которому в 1458 году митрополит Киевский и всея Руси Исидор передал все права. То, что об этом Фанар не забыл, говорят консультации Константинополя со Святым престолом по украинским проблемам.

Другое дело, что Ватикан сегодня учитывает все факторы и нюансы. «Как далеко папа Римский Франциск и Святой престол готовы зайти, чтобы успокоить российские чувства, если автокефалия (Единой поместной православной церкви на Украине — С.С.) действительно произойдет? — спрашивает американский католический портал Crux. — Например, когда Ватикан будет в будущем организовывать экуменические саммиты, исключат ли автокефальную украинскую православную Церковь из списка приглашенных, чтобы обеспечить российское участие? На карту поставлено многое». Отсюда и другой вопрос: а как Святой престол в принципе воспринимает действия Константинопольского патриархата в нынешней сложной церковной ситуации на Украине и что он советует в этой связи украинским униатам? Вряд ли Ватикан скажет об этом открыто. Но и то, что греко-католики на Украине, похоже, не хотят отдавать Константинополю святую Русь в монопольное владение, говорит о многом.