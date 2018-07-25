Власти Испании изучают возможность отдать экс-короля под суд

Мадрид, , 12:52 — REGNUM Министр юстиции Испании Долорес Дельгадо сделала запрос в прокуратуру о статусе неприкосновенности бывшего короля Хуана Карлоса I, пишет газета El Mundo.

Государственные юридические службы пояснили, что дон Хуан Карлос располагал неприкосновенностью, когда являлся правящим монархом, однако с отречением от престола потерял эту привилегию. Судить Хуана Карлоса может только Уголовная палата Верховного суда.

Источник в правительстве уточнил, что консультация с юристами носила неофициальный характер и была необходима для ответа на вопросы средств массовой информации. Она не означает, что у правительства есть какая-либо инициатива на этот счет.

Недавно были опубликованы записи, на которых близкая подруга бывшего короля Коринна Сайн-Виттгенштейн заявляет о существовании у Хуана Карлоса скрытых фондов в Швейцарии, отмывании им денег и получении миллионной комиссии за реализацию проекта, а также сборе денег для фонда Instituto Nóos его осужденного зятя Иньяки Урдангарина. Напомним, Хуан Карлос I де Бурбон отрекся от престола летом 2014 года в пользу своего сына Филиппа.

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