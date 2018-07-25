На Украине начнут служебное расследование задержки пенсионных выплат

Киев, , 12:48 — REGNUM Расследовать задержку выплат пенсий поручил правительству премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 25 июля «112 Украина».

По его словам, пенсии должны быть выплачены до конца недели, а задержку выплат Гройсман назвал «персональной ответственностью руководства пенсионного фона Украины». При этом глава правительства подчеркнул, что центральный бюджет своевременно перечисляет все средства.

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Напомним, ранее «Укрпочта» заявила, что задержки выплат пенсий произошли из-за технических неполадок в пенсионном фонде. Пенсии не могут получить жители всей Украины или. В пенсионном фонде при этом заявляют, что задержка произошла из-за кассового разрыва, который задержал выплаты 7 млрд рублей.

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