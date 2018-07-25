Вымыслом и бредом назвали в Крыму план Киева по «реинтеграции» полуострова

Симферополь, , 12:47 — REGNUM План «возвращения» Крыма в состав Украины, предложенный киевскими властями накануне, является не более чем фантастическим вымыслом и бредом, заявил 25 июля заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Сегодня эти фантазеры, вместо того чтобы заниматься экономикой и улучшением жизни граждан своей страны, тратят время на такие грязные и пустые заявления», — цитирует РИА Новости собеседника.

Напомним, очередной план «деоккупации и реинтеграции» Крыма 24 июля предложил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, документ утвержден президентом Украины Петром Порошенко. В Киеве полагают, что смогут найти «доказательства нарушения прав человека» в Крыму, а затем обратиться Международный уголовный суд. Одновременно украинские власти намерены сформировать специальные подразделения ВСУ, которые обеспечат силовую поддержку при «деоккупации» полуострова.

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