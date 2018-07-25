Иванишвили: Никакого неформального правления не было

Тбилиси, , 12:47 — REGNUM Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили опровергает утверждения оппонентов о том, что он в 2013 году лишь формально ушел из политики и все эти годы в стране царило его неформальное правление.

«То, что я неформально страной не правил, может подтвердить тот же Квирикашвили, с которым, как известно, мы по-дружески не расстались. Он уже не мой друг, он никуда не делся, пусть оппозиция спросит его, насколько я вмешивался в управление страной и в его функции», — заявил Иванишвили в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии 24 июля вечером.

По его словам, требование к Квирикашвили у него было только в одной части, касающейся «банков, которые съели всю страну», но добиться желанных изменений он так и не смог.

«В других вопросах настоятельных требований к нему у меня не было, никаких частых звонков не было, разве если он сам формально звонил. На все его вопросы я, конечно, по возможности отвечал», — отметил Иванишвили.

Свою роль он расценил как осуществление общественного контроля над деятельностью правительства и пояснил, что своим контролем он восполнял то, чего не удавалось добиться обществу.

«У меня была возможность общественного контроля. Обществу осуществлять эффективный контроль, может быть, не удавалось, но у меня было доверие от общества, и я по возможности восполнял этот пробел, возвращал обществу присвоенное мне доверие и выполнял его функцию», — заявил Иванишвили.

Он не отрицает, что в правительстве Грузии с ним считаются и к мнению его прислушиваются.

«Со мной, конечно, считаются, и к мнению моему прислушиваются, потому что знают, что я все хорошо анализирую и всему даю оценку», — заявил лидер правящей партии.