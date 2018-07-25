Госдума ратифицировала протокол к соглашению о «Байконуре»

Москва, , 12:45 — REGNUM Госдума ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур», передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Предусматриваются изменения в связи с одновременным функционированием на комплексе «Байконур» российских и казахстанских медицинских организаций, а также органов государственного санитарно-эпидемического надзора, отметил в ходе заседания замглавы Минздрава Дмитрий Костенников.

Речь идет об оказании медицинской помощи в условиях подготовки к запуску системы обязательного медицинского страхования в Республике Казахстан.