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Госдума ратифицировала протокол к соглашению о «Байконуре»

Политика

Речь идет об оказании медицинской помощи

Москва, 25 июля 2018, 12:45 — REGNUM  Госдума ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур», передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Предусматриваются изменения в связи с одновременным функционированием на комплексе «Байконур» российских и казахстанских медицинских организаций, а также органов государственного санитарно-эпидемического надзора, отметил в ходе заседания замглавы Минздрава Дмитрий Костенников.

Речь идет об оказании медицинской помощи в условиях подготовки к запуску системы обязательного медицинского страхования в Республике Казахстан.

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