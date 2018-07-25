Военные Израиля задержали 13 палестинцев

Тель-Авив, , 12:40 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля арестовали 13 палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 25 июля Anadolu.

Причиной задержания стали подозрения в участии в террористической деятельности. Арестованные заключены под стражу и в их отношении ведется проверка.

Израильские военные проводят регулярные рейды на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, как правило они осуществляются в ночное время суток.

За последние месяцы отношения между Палестиной и еврейским государством значительно обострились, причиной тому стало убийство израильскими военными свыше сотни палестинцев во время массовых акций протеста в секторе Газа.

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