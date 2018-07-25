ЦИК не успел выразить недоверие экс-главе петербургского Горизбиркома

Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ собиралась выразить недоверие предыдущему главе петербургского Горизбиркома Виктору Панкевичу. Об этом 25 июля сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM. В ЦИКе даже подготовили проект такого постановления, но Панкевич вовремя уволился — он ушел в отставку по собственному желанию 26 июня.

По словам Памфиловой, последние — президентские — выборы в Петербурге прошли «лучше, чем когда-либо», и у нее нет сомнений в их легитимности. «Но целый ряд системных дефектов, хронических проблем, которые тянутся из года в год, они, к сожалению, остались», — сказала глава ЦИК.

Она заявила, что именно Центризбирком потребовал отставки предыдущего главы Горзибиркома Алексея Пучнина после «грязных» муниципальных и парламентских выборов, а со стороны самого Горизбиркома таких инициатив почему-то не поступало. С Панкевичем произошла аналогичная ситуация, подчеркнула Памфилова.

«По итогам всех проверок мы фактически, я сейчас уже признаюсь, готовили проект постановления — он лежит даже передо мной — о признании работы комиссии Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выражении недоверия председателю. Но Панкевич ушел. Вы остались, вы работаете», — обратилась Памфилова к и.о. главы ГИК Алле Егоровой.

Напомним, Егорова оказалась в числе тех членов Горизбиркома, кто подписал обращение Памфиловой с требованием дополнительных консультаций о кандидатуре нового председателя на смену Панкевичу. В письме, в частности, говорится, что последние шесть лет «деятельность петербургского Горизбиркома как коллегиального органа зачастую подменялась негласной и неоткрытой работой ее аппарата под единоличным руководством председателя». Подписантов связывают со спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым, который, как считается, развернул борьбу за возможность предложить удобную ему кандидатуру на пост главы Горизбиркома.

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Памфилова выразила недоумение тем фактом, что за все шесть лет, если о ситуации было известно рядовым членам комиссии, никто ей подобных писем о порочности работы председателя Горизбиркома не направлял.

Элла Памфилова также напомнила о своем приезде в Петербург в апреле 2018 года, после президентской кампании.

«На закрытой встрече, чтобы не выносить сор из избы, более двух часов мы обсуждали весь блок проблем, который существует избирательной системе Петербурга. Я вызывала вас на откровенный разговор. Практически никто из вас ничего не сказал. Приехала председатель, там душу выкладывала, встречалась с наблюдателями, с партиями, с вами, чтобы прийти на помощь, но почему-то вы забыли о гласности и о прочих красивых вещах, о которых сегодня говорите», — добавила Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что Горизбирком Петербурга за все время работы Памфиловой никогда не поддерживал ЦИК в его усилиях очистить избирательную систему Северной столицы. Памфилова привела в пример скандальные выборы в Госдуму по 217 округу в 2016 году, когда из-за многочисленных нарушений и «безобразий» ЦИК потребовал пересчета голосов, но территориальный избирком «горой, насмерть встал, чтобы этого не делать».

«Какая была роль Горизбиркома? В лучшем случае, никакой. Вы ни разу нас не поддержали. Эти бесконечные дрязги, извините, у вас в комиссии непонятные. Сложилась какая-то параллельная система выборов. Я не знаю, что хуже — то, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия в целом не контролировала ситуацию по многим аспектам, или она сама принимала участие в злоупотреблениях. Я не знаю, что хуже. Я не я, моя хата с краю. Зачем тогда восемь человек у вас работает, четверо из подписантов, на штатной основе, если у вас аппарат всё решает? Зачем зарплату получаете? Нигде было вас не слышно и не видно», — возмутилась Памфилова.

Как уже сообщалось, ЦИК рекомендовал Горизбиркому избрать своим председателем Виктора Миненко, введенного в состав комиссии по квоте губернатора Санкт-Петербурга. Ранее Миненко работал в аппарате полпредства президента РФ в СЗФО.

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