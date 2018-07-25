Йоханнесбург, ЮАР, , 12:33 — REGNUM «Торговая война», объявленная президентом США Дональдом Трампом, станет центральной темой встречи лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), проходящей со среды по пятницу (25−27 июля), в Йоханнесбурге, ЮАР, сообщает агентство France Presse.

В ходе 10-го саммита БРИКС, на котором будут присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин, президент КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Мишел Темер, президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди, стороны обсудят «сотрудничество для роста» и «совместное процветание».

В последние месяцы президент США Дональд Трамп объявил войну своим главным коммерческим соперникам — Пекину, Брюсселю и Москве.

Созданный в 2009 году форум пяти развивающихся стран (БРИКС), объединяющий более 40% населения мира, пытается уравновесить правила экономической игры, написанные Западом.

«Торговый спор между Соединенными Штатами и их партнерами угрожает глобальному росту», — заявил на прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ).

Торговая война наносит вред «всем членам БРИКС», которые заинтересованы в содействии торговле.

Многосторонние торговые соглашения в контексте ассоциаций стран, таких как БРИКС, становятся все более важными с учетом эгоистических и, в конечном счете, краткосрочных торговых барьеров, созданных Соединенными Штатами.

Со своей стороны, Российская Федерация видит в этой торговой войне вескую причину для перехода на национальные валюты между странами БРИКС. «В странах БРИКС мы все больше и больше понимаем, что необходимо активно ориентироваться на торговлю, исключая доллар», — отметил Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации.

Турция была приглашена на саммит БРИКС в качестве председателя Организации Исламского сотрудничества (ОИК). Ожидается, что Реджеп Тайип Эрдоган воспользуется своим присутствием в Йоханнесбурге, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.