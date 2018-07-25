Россия изменит состав Рады и приведет лояльного президента — эксперт

Киев, , 12:26 — REGNUM Политтехнолог Алексей Голобуцкий прогнозирует, что Российская Федерация «будет влиять» на президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом Голобуцкий заявил 25 июля в эфире телеканала «112 Украина».

«На самом деле она делает это десятилетиями. На данном этапе будет максимально принимать участие как минимум в информационной сфере проведения выборов. Понятно, что имея финансовые, медийные и другие ресурсы Россия будет играть на то, чтобы как минимум взрывать в стране ситуацию, расшатывать её разными способами», — считает Голобуцкий.

По его словам, РФ также активизирует кибератаки как во время президентских выборов в США.

«Плюс, естественно, будет применять способы, которые применяла в Америке. Если Америка — важнейшее государство мира с серьезной киберзащитой не может полностью избежать российского влияния, то мы уж тем более», — добавил Голобуцкий.

Эксперт отметил, что гибридные методы агрессии не позволяют президенту России Владимиру Путину захватить территорию всей Украины.

«Для этого должна начаться полномасштабная война, а не то, что происходит на Донбассе или то, что произошло в Крыму. Если будет полномасштабная война, тогда о выборах речь не может идти. Это совершенно другой формат, другие отношения, мир станет другим. В этот вариант я не верю. Будут попытки повлиять на выборы и победить политически. Будут потуги, чтобы изменить ситуацию в самом парламенте. На президентскую должность попытаются завести кандидата, который будет более лоялен России. Может быть усиление эскалации ситуации на Донбассе, чтобы повлиять на выборы», — подчеркнул Голобуцкий.

Он также посоветовал украинским политсилам ослабить влияние Кремля.

«Тем силам, которые конкурируют между собой, нужно прийти к какому-то соглашению, к какому-то консенсусу по поводу конкретных вещей, которые навязывает Россия. Это вопросы Донбасса, НАТО, ЕС. Тогда России будет сложно вбивать клин между этими политическими силами. Главная задача России — показать всему миру, что в Украине все политики борются друг с другом, что это головная боль Европы, которую Россия может взять на себя. Эта стратегия будет поддерживаться до конца этого года и весь следующий год», — прогнозирует политтехнолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 офицерам Главного управления разведки минобороны РФ в действиях, связанных с вмешательством в выборы президента США в 2016 году. Их обвиняют во взломе серверов Демократической партии и президентской кампании Хиллари Клинтон и публикации этой информации в интернете.

Кроме того, в июле президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что «Владимир Путин несет личную ответственность за вмешательство России в американские выборы 2016 года».

«Да, так можно сказать, ведь он лидер своей страны. Также я считаю себя ответственным за то, что происходит в США. Да, как руководитель государства он несет ответственность. Я дал ему понять, что мы не допустим вмешательства в наши дела. Не допустим», — сказал Трамп отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина лично ответственным за вмешательство России в американские выборы.

Напомним, 13 июля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва готова рассмотреть факты, подтверждающие вмешательство России в выборы в США, если у американской стороны они есть.

«Если у американцев есть какие-то факты, то мы их готовы рассматривать, об этом наш президент несколько раз говорил», — сказал Ушаков.

По его словам, это можно делать, например, в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой президенты России и США Путин и Трамп договаривались на встрече в Гамбурге.