Роман Копин подал документы на участие в выборах губернатора Чукотки

Анадырь, , 12:22 — REGNUM Роман Копин, действующий глава Чукотки, подал в Избирком документы на участие в выборах губернатора. Всего на пост главы самого холодного и загадочного региона РФ претендуют четыре кандидата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо действующего губернатора, занять главный кабинет Чукотки хотят: от ЛДПР Юлия Бутакова, от КПРФ Владимир Гольцов и от «Справедливой России» Елена Половодова.

Выборы губернатора на Чукотке пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Копин работает на Чукотке с 1999 года. Начинал с советника губернатора Романа Абрамовича. Затем был назначен врио главы Чукотки, в 2013 году успешно выиграл выборы во второй раз.

Доходы Романа Копина за 2017 год составили 4,1 млн рублей. На двоих с женой имеется квартира в собственности, еще одна квартира в пользовании. Доход супруги Романа Копина в 2017 году составил 4,7 млн рублей.

Одна из ключевых проблем Чукотки — очень высокая стоимость продовольствия. Еще одна проблема — транспортная недоступность.

Госдолг Чукотки составляет 11 млрд рублей.

По данным на 1 января 2018 года на Чукотке проживает 49 438 человек. Это самый маленький по численности населения регион России. В 90-е годы прошлого века население Чукотки сократилось в три раза.

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