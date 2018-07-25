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Получить американские F-35 Турции будет непросто — эксперт

Политика

Ранее Конгресс США проголосовал за резолюцию о заморозке поставок истребителей пятого поколения F-35 Анкаре из-за ее планов закупки у России зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф»

Получить американские F-35 Турции будет непросто — эксперт
Иллюстрация: Pacaf.af.mil
Истребитель F-35

Москва, 25 июля 2018, 12:10 — REGNUM  Турция получит американские истребители пятого поколения F-35 только в том случае, если откажется от российских систем ПВО С-400, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее Конгресс США проголосовал за резолюцию о заморозке поставок истребителей пятого поколения F-35 Анкаре из-за ее планов закупки у России зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

По сути, новая информация о запрете поставок американских истребителей пятого поколения F-35 Турции является некоторым смягчением позиции.

Теперь в теории допускается вероятность, что при должном анализе и объяснении ситуации Пентагоном относительно поставок Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400 и последствий отказа от продажи F-35 Анкаре, эти санкции с Турции всё-таки могут быть сняты.

Однако сделать это американским военным будет непросто, и, на мой взгляд, «зелёный свет» поставкам F-35 откроет только отказ Турции от российских систем ПВО С-400.

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