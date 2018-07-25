Иванишвили: Президент Грузии ответов на вопросы не заслуживает

Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили считает, что президент Георгий Маргвелашвили ответов на некоторые вопросы, задаваемые правительству и правящей партии, не заслуживает. В частности, на вопросы, касающиеся возбуждения прокуратурой уголовного дела по фактам нарушений в ряде министерств и ведомств.

Об этом Бидзина Иванишвили заявил в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии 24 июля вечером.

В связи с допросом в прокуратуре бывших министров Дмитрия Кумсишвили и Зураба Алавидзе по фактам нарушения закона и растраты в министерствах экономики и регионального развития и инфраструктуры Георгий Маргвелашвили заявил, что не хотел бы, чтобы эти дела уподобились «делу о пиджаках», «делу тракторах» и «делу о кабелях».

Одно дело касалось растраты бюджетных средств на нужды экс-президента Михаила Саакашвили, второе — нарушений в министерстве сельского хозяйства в период, когда его возглавлял Давид Кирвалидзе, а третье — госзакупок в министерстве обороны в период управления им Ираклия Аласания.

«Президент, который растрату 8 миллионов лари бюджетных средств называет делом пиджаков, а самого Михаила Саакашвили в одном из выступлений объявил чуть ли не политической жертвой, ответов на подобные вопросы не заслуживает», — пояснил Иванишвили.

Что касается дела тракторов, лидер партии напомнил, что Кирвалидзе в тот период ушел в отставку, чтобы не препятствовать расследованию, но подчеркнул, что уважает Давида Кирвалидзе как человека и специалиста, неоднократно впоследствии предлагал ему должность министра, но тот отказывался.

«У нас и совсем недавно была встреча с Давидом Кирвалидзе, на которой мы обсуждали вопросы сельского хозяйства. Это тот почерк, который мы привнесли в команду, и я этим очень горжусь», — заявил Иванишвили.

Что касается президента Маргвелашвили, он, по оценке Бидзины Иванишвили, в последнее время полностью перешел на риторику «Национального движения», и то активно его за это поддерживает.