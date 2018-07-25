В преддверии выборов мэра Москвы сотрудники МФЦ начали поквартирный обход

Москва, , 12:03 — REGNUM Жителям Москвы в преддверии намеченных на сентябрь выборов мэра столицы напомнят о нововведениях, которые сделают процесс голосования более удобным. Информировать граждан о предстоящих выборах будут сотрудники центров госуслуг Москвы. С сегодняшнего дня, 25 июля, они начали поквартирные обходы москвичей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного учреждения «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг».

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В соответствии с соглашением, заключённым между центрами госуслуг Москвы «Мои документы» и Московской городской избирательной комиссией, к этой работе привлечены четыре тысячи сотрудников. Они расскажут москвичам о таких нововведениях, как система «Мобильный избиратель», хорошо зарекомендовавшая себя во время подготовки к выборам президента РФ. Она позволяет гражданам голосовать не по месту прописки, а на любом удобном для них избирательном участке. В 2018 году впервые система вышла за пределы Москвы. Отдать голоса за понравившегося кандидата москвичи смогут и за городом — в Подмосковье и соседних Калужской, Владимирской и Тульской областях созданы временные избирательные участки.

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Ещё одно новшество — время голосования на выборах мэра Москвы продлено на два часа — избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Срок полномочий избранного главы столицы составляет пять лет.