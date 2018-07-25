Среда, 25 Июля 2018 года
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Американцы были шокированы видео с фокусом «русского сталевара»

Политика

«Плавильщики из Алаверди настолько суровы, что плавильщики из Челябинска отдыхают», — написал автор ролика в комментарии под видео

Американцы были шокированы видео с фокусом «русского сталевара»
Иллюстрация: Стопкадр из видео

Сан-Франциско, США, 25 июля 2018, 11:33 — REGNUM  «Бессмертным русским» назвали пользователи сервиса Reddit мужчину, который несколько раз голой рукой прикоснулся к струе расплавленного металла. Видео появилось в YouTube еще два года назад, однако привлекло к себе внимание только сейчас.

«Кто-нибудь вообще видел, как умирают русские?» — гласит заголовок публикации на Reddit.

В комментариях пользователи начали предполагать, что мужчина не обжегся из-за быстрых движений, однако сразу признали, что находиться рядом с раскаленным металлом — «это примерно то же самое, что и залезть в бойлер».

Во время дискуссии выяснилось, что герой ролика — армянский металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди. Фокус на видео объясняется эффектом Лейденфроста — образованием изолирующего слоя пара, предохраняющего жидкость от быстрого выкипания. Именно он способен на долю секунды защитить кожу от ожога.

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Металлургия и металлообработка
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