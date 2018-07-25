Американцы были шокированы видео с фокусом «русского сталевара»

Сан-Франциско, США, , 11:33 — REGNUM «Бессмертным русским» назвали пользователи сервиса Reddit мужчину, который несколько раз голой рукой прикоснулся к струе расплавленного металла. Видео появилось в YouTube еще два года назад, однако привлекло к себе внимание только сейчас.

«Кто-нибудь вообще видел, как умирают русские?» — гласит заголовок публикации на Reddit.

В комментариях пользователи начали предполагать, что мужчина не обжегся из-за быстрых движений, однако сразу признали, что находиться рядом с раскаленным металлом — «это примерно то же самое, что и залезть в бойлер».

Во время дискуссии выяснилось, что герой ролика — армянский металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди. Фокус на видео объясняется эффектом Лейденфроста — образованием изолирующего слоя пара, предохраняющего жидкость от быстрого выкипания. Именно он способен на долю секунды защитить кожу от ожога.