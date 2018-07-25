Белоруссия в шесть раз увеличила срок безвизового пребывания в стране

Минск, , 11:28 — REGNUM В Белоруссии с 24 июля увеличился срок пребывания в стране иностранных граждан без визы, с пяти до 30 суток, сообщает БЕЛТА.

Согласно сообщению, упрощенным визовым режимом смогут воспользоваться иностранцы, которые прибывают в Белоруссию через минский аэропорт. Иностранные граждане должны будут иметь при себе паспорт, денежные средства и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро. Новый закон не распространяется на жителей России, так как полеты между Белоруссией и Россией считаются внутренними и на них таможенный контроль не распространяется.

Читайте также: В Белоруссии намерены продлить безвизовый режим для иностранцев

Напомним, изначально срок пребывания в стране иностранцев без виз планировалось увеличить в два раза — до десяти дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Польши: Белоруссия и ЕС могут договориться о безвизовом режиме