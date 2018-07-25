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Президент Индонезии стремится к ускоренному развитию деревень

Политика

Президент сообщил, что объем сельского фонда время от времени увеличивался, так что в 2018 году общая сумма достигла 187 трлн рупий

Президент Индонезии стремится к ускоренному развитию деревень
Индонезийская деревня

Джакарта, 25 июля 2018, 11:50 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо стремится, чтобы время от времени увеличивалось распределение сельского фонда для развития деревень, сообщает Antaranews.

«Мы хотим справедливого, ускоренного развития села, но использование сельского фонда должно быть целенаправленным», — заявил президент.

«Использование сельского фонда должно быть равно государственному бюджету», — отметил Джоко Видодо.

Президент сообщил, что объем сельского фонда время от времени увеличивался, так что в 2018 году общая сумма достигла 187 трлн рупий."Эта огромная сумма должна быть правильно использована», — объявил глава государства.

Руководители сельских районов должны предоставить правительству полный отчет о положении дел и проблемах развития местности.

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Внутренняя политика Индонезии
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