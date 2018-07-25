Экс-глава Ижевска хочет стать депутатом гордумы

Ижевск, , 11:17 — REGNUM Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин намерен участвовать в довыборах депутатов гордумы столицы Удмуртии. Об этом он написал на свой странице в одной из соцсетей.

Выдвигаться экс-глава города планирует по Колтоминскому одномандатному избирательному округу №10.

«Я чувствую большую ответственность перед жителями округа, которые в 2015 году уже поддержали мою кандидатуру. Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания. Многое уже было сделано, но многое еще предстоит сделать», — написал Тюрин и добавил, что у него есть опыт и знания, которые помогут решить проблемы жителей Ижевска.

В ближайшее время Тюрин будет собирать подписи

«Это будет хорошей возможностью услышать ваши пожелания и новые наказы. Надеюсь на вашу поддержку», — заключил бывший градоначальник и потенциальный депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Главой Ижевска Тюрин стал в 2015 году в процессе избрания из числа депутатов гордумы столицы Удмуртии.

3 мая 2018 года Тюрин покинул пост по собственному желанию, назвав это решение «непростым». В последний месяц работа Тюрина неоднократно подвергалась критике со стороны главы республики Александра Бречалова. В частности, глава Удмуртии выражал недовольство ремонтом дорог и решением ситуации с обманутыми дольщиками. При этом Бречалов говорил, что отношения с мэром поделились «до марта 2018 года и после».

Исполняющим обязанности градоначальника назначен первый заместитель главы города Сергей Задорожный.

Депутаты гордумы приняли отставку Тюрина 10 мая единогласно.

Конкурс на должность главы города изначально был намечен на 8 июня, но не состоялся в связи с неявкой членов конкурсной комиссии от главы Удмуртии. Теперь конкурс планируется провести 10 августа. Для участия в конкурсе заявились 14 человек, в дальнейшем одна из кандидатов — владелица ювелирного салона — отказалась от участия в отборе.

Читайте ранее в этом сюжете: Конкурс по выбору кандидатов на пост главы Ижевска перенесли на 10 августа