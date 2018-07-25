В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с ФЕТО

Анкара, , 11:44 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 22 человека, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 25 июля Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, ее лидер Фетхуллах Гюлен подозревается в организации неудавшейся попытки государственного переворота, совершенного в июле 2016 года.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции произошел военный переворот, при подавлении которого погибли 250 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг свою причастность к путчу.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь членов ФЕТО заключены под стражу в Турции