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В Турции арестованы 22 человека, подозреваемые в связях с ФЕТО

Политика

ФЕТО считается в Турции террористической организацией

Анкара, 25 июля 2018, 11:44 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали 22 человека, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 25 июля Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, ее лидер Фетхуллах Гюлен подозревается в организации неудавшейся попытки государственного переворота, совершенного в июле 2016 года.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции произошел военный переворот, при подавлении которого погибли 250 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг свою причастность к путчу.

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Попытка военного переворота в Турции
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