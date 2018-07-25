Комиссар по бюджету: ЕС сократит пошлины, если сначала этот шаг сделают США

Брюссель, , 11:06 — REGNUM Евросоюз готов пойти на обсуждение взаимного сокращения пошлин с США, если Вашингтон первым откажется от карательных мер против европейской продукции, заявил 25 июля еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением еврочиновник выступил перед тем, как делегация ЕС отправится в Вашингтон для переговоров о долгосрочной торговой сделке. По его словам, предпочтительным для ЕС был бы первоначальный отказ США от новых пошлин на импорт стали и алюминия.

«Прежде всего наша единая позиция состоит в том, что мы ожидаем, что существующие карательные пошлины будут сняты», — указал он, подчеркнув, что ЕС готов обсуждать сокращение и реструктуризацию всех пошлин во всех секторах.

По словам Эттингера, с помощью этого Брюссель стремится избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта, а также предотвратить торговую войну. Соответствующие переговоры могут состояться через полгода, уверен чиновник ЕС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, ставший инициатором введения пошлин на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС, Канады и Мексики, заявил, что выходом из нынешней ситуации может стать отказ США и ЕС «от всех пошлин, барьеров и субсидий». Благодаря этому взаимную торговлю между странами можно будет назвать «честной».