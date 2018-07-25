Лидер «Грузинской мечты» назвал причины отставки Квирикашвили

Тбилиси, , 11:03 — REGNUM Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили назвал причины ухода в отставку бывшего премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и подчеркнул, что такое решение Квирикашвили принял сам.

Об этом Бидзина Иванишвили заявил в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии 24 июля вечером.

«Причина отставки Квирикашвили в том, что он не мог управлять страной, теми методами, которые он использовал, командой, а тем более страной управлять нельзя», — пояснил Иванишвили.

По его словам, при Квирикашвили начались разногласия в парламенте, а в правительстве он все решения согласовывал только с двумя (уже бывшими) министрами — Кумсишвили и Алавидзе.

«В команде не было единства, начался распад. Вертикаль, в которой парламент должен участвовать в управлении страной, нарушалась. Были случаи, когда нарушался баланс между интересами государства и бизнеса, и нарушал его Квирикашвили. Конечно, бизнесу надо всячески содействовать, но не в ущерб интересам государства», — пояснил лидер «Грузинской мечты».

Он подчеркнул, что Георгий Квирикашвили лично осознал собственные недочеты и неспособность управлять страной и сам принял решение об отставке.

«Он увидел, что не имел ресурсов для управления страной, не имел доверия. У него не оставалось иного выбора, и он ушел», — напомнил Иванишвили.

Председатель правящей партии критически относится и к вкладу бывшего премьера в развитие грузинской экономики и подчеркивает, что 7,5% прирост ВВП, который зафиксирован в последнее время, — это заслуга не Георгия Квирикашвили, а бывшего министра финансов, ныне — премьера Мамуки Бахтадзе. И именно эти заслуги и успешная деятельность Бахтадзе на посту вначале руководителя «Грузинской железной дороги», а затем — министра финансов обусловила избрание его премьер-министром, подчеркнул Иванишвили.

Напомним, что Георгий Квирикашвили ушел в отставку в июне, на фоне проходивших в Тбилиси акций протеста с требованием отставки министров юстиции и внутренних дел. Заявление об уходе с занимаемой должности Квирикашвили сделал на следующий день после заседания политсовета правящей партии, на котором, как сообщили со ссылкой на собственные источники отдельные грузинские СМИ, удостоился серьезных упреков в свой адрес со стороны председателя партии.