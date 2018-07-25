Госдума отказалась отменять мораторий на смертную казнь

Москва, 25 июля 2018, 11:02 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила проект закона о б отмене моратория на исполнение наказания в виде смертной казни в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.
Как отметил Конституционный суд РФ, факт того, что Протокол №6 до настоящего времени не ратифицирован Российской Федерацией, не препятствует признанию его существенным элементом правового регулирования права на жизнь (определение Конституционного суда РФ
Профильный комитет рекомендовал инициативу отклонить, большинство депутатов позицию комитета поддержали.