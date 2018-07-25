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Госдума отказалась отменять мораторий на смертную казнь

Политика

Наказание и так не применяется

Москва, 25 июля 2018, 11:02 — REGNUM  Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила проект закона о б отмене моратория на исполнение наказания в виде смертной казни в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Как отметил Конституционный суд РФ, факт того, что Протокол №6 до настоящего времени не ратифицирован Российской Федерацией, не препятствует признанию его существенным элементом правового регулирования права на жизнь (определение Конституционного суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р). Таким образом, в России с момента подписания Протокола №6 смертная казнь применяться не может, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться, отмечает профильный комитет Госдумы по законодательству.

Профильный комитет рекомендовал инициативу отклонить, большинство депутатов позицию комитета поддержали.

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Государственная дума РФ VII созыва
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