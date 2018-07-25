Иванишвили: Экономика Грузии не успевает за развитием демократии

Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Бывший премьер-министр, ныне — председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили одной из главных причин своего возвращения в политику назвал состояние грузинской экономики, которая, по его оценке, не успевает за развитием демократии и создает угрозу стабильности государства.

Об этом он заявил в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии 24 июля вечером.

«Особого желания возвращаться в политику у меня не было, потому что мне и сейчас приходится много работать, но я счел, что в создавшейся в стране ситуации это было необходимо», — подчеркнул Иванишвили.

По его оценке, в Грузии сложилась беспрецедентная ситуация, в которой демократические ценности достигли того уровня, на котором они находятся в развитых западноевропейских странах, а экономика осталась бедной и малой и не успевает в развитии за демократическими ценностями.

«Сложилась ситуация, когда в Грузии, стране с малой экономикой, бедной стране, демократические ценности сравнимы с демократией развитых европейских стран и максимально приближены к ним. Страна бедна, но все имеют в ней возможность высказывать собственное мнение, и должны иметь такую возможность. На этом фоне углубились противоречия и резко возросло число тех, кто критикует власть. И это хорошо, потому что критиковать при прежней власти не смели. Но экономика развивается медленно, не поспевает в развитии за демократией, и это делает уязвимым государство и его стабильность», — пояснил лидер правящей партии.

Он не обошел вниманием основную оппозицию и назвал ее неконструктивной и безответственной, подчеркнув, что вместо конструктивной критики и обоснованных замечаний в адрес властей оппозиция делает безответственные, авантюристские и оскорбительные заявления.

Еще одной причиной своего возвращения Иванишвили назвал угрозу раскола в правящей партии, которая в тот период, когда он принял такое решение, особенно обострилась.

Напомним, что решение о возвращении в политику бывший премьер принял в конце апреля, на фоне конфликта в парламентском большинстве, где старые члены партии «Грузинская мечта» выступили против «засилья» молодых лидеров партии и обвинили их в принятии единоличных решений. Спустя несколько недель состоялся съезд правящей партии, на котором Бидзина Иванишвили был избран председателем.