В Турции «нейтрализовали» трех курдов

Анкара, , 11:00 — REGNUM Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 25 июля Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется в отношении не только ликвидированного противника, но также сдавшегося в плен добровольно или захваченного сотрудниками правопорядка.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена. Курды сражаются с правительством страны за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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