Посредник во взятках владимирского замгубернатора получил 6 лет условно

Владимир, , 10:49 — REGNUM Ленинский районный суд 24 июля вынес приговор по делу о посредничестве при получении взяток бывшим заместителем губернатора Владимирской области Дмитрием Хвостовым. Виновным в посредничестве был признан мужчина, который передавал деньги. Он приговорен к шести годам условно, сообщил портал «ПроВладимир».

Следствие считает, что в общей сложности через этого посредника Дмитрий Хвостов получил 18,8 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что это второй приговор по делам, связанным с бывшим замгубернатора. Ранее четыре года условно получила другая посредница. Кроме того, дело в отношении самого Дмитрия Хвостова сейчас рассматривает суд. Отметим, что экс-замгубернатора обвиняется по четырем эпизодам. Следствие полагает, что он брал взятки от представителей строительных фирм. За это Дмитрий Хвостов якобы помогал бизнесменам в решении различных вопросов, в том числе, связанных и с утверждением планировки территории и с федеральными программами. Общая сумма взяток — примерно 20 млн рублей.

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