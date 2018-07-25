Правозащитники обвиняют власти Никарагуа в похищении 700 человек

Манагуа, , 10:56 — REGNUM Оппозиция Никарагуа заявила об исчезновении более 700 граждан в течение суток 21−22 июля, пишет газета ABC.

Секретарь Никарагуанской ассоциации прав человека Альваро Лева заявил 24 июля в интервью изданию, что, ответственность за исчезновение людей лежит, вероятно, на военизированных формированиях, которые поддерживают правительство Даниэля Ортеги. По его мнению, деятельность этих формирований мотивирована партийным фанатизмом.

«Это одно из самых жестоких и самых равнодушных по отношению к праву на жизнь правительств», — уверяет Лейва.

Как сообщало, 23 июля президент Никарагуа Даниэль Ортега отверг возможность проведения досрочных выборов в стране по требованию оппозиции. Напомним, конфликт в центральноамериканской стране продолжается с середины апреля, международное сообщество призывает оказать давление на власти Никарагуа.

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