Лавров: БРИКС расширяет глобальный охват

Москва, , 10:47 — REGNUM Группа из пяти стран БРИКС формирует внешний круг единомышленников, расширяя глобальный охват. Её потенциал достаточен, чтобы выступить площадкой для сопряжения интеграционных процессов, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной 25 июля в южноафриканском журнале «Убунту».

"Привлекательность «пятерки» для третьих стран объясняется тем, что она открыта для конструктивного взаимодействия, а набор ее ценностей носит универсальный характер», — цитирует статью Лаврова официальный портал российского МИД.

Российская сторона приветствует приглашение в Йоханнесбург друзей объединения из разных регионов мира. Это позволит на практике реализовать концепцию «БРИКС плюс», пояснил министр.

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Для БРИКС недопустимы двойные стандарты, военные интервенции и применение военного силы для решения кризисов, а также односторонние экономические меры, протекционизм и недобросовестная конкуренция. Открытость, равноправие, взаимовыгодность многосторонней торговой системы лежит в основе объединения, опирающегося на принципы ВТО, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 27 июля в Йоханнесбурге пройдет десятый саммит лидеров стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. На мероприятие приглашены главы Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины, Турции и Ямайки.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал выступление на саммите Владимира Путина, посвященное итогам его недавних переговоров в Хельсинки с американским президентом Дональдом Трампом.

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