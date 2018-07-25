Экс-министра обороны Украины обвинили в призывах к терактам в России

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США

Москва, , 10:35 — REGNUM Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России. Об этом сообщается на сайте СКР 25 июля.

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По данным следствия, 2 июля 2017 года в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» в телевизионном эфире канала «112 Украина» Гриценко публично призывал к осуществлению терактов на территории Москвы и Таганрога путём подрыва железнодорожных поездов.

«По результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению аналогичного преступления 16 июля 2014 года», — уточнили в следственном ведомстве.

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В настоящее время расследование обоих преступлений объединено в одно производство по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Как сообщало ИА REGNUM, заявления Анатолия Гриценко о том, что в Москве и Таганроге должны произойти взрывы, последовали за двумя терактами на территории Украины. Так, 31 марта 2017 года в Мариуполе в результате взрыва автомобиля погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. 27 июня в Киеве взорвался автомобиль «Мерседес», в котором находился сотрудник ГУР минобороны Украины полковник Максим Шаповал.

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