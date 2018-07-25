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Депутатам Оренбуржья дадут право иметь сразу несколько приёмных

Политика

Содержание этих приёмных на бюджете не отразится

Депутатам Оренбуржья дадут право иметь сразу несколько приёмных
Василий Перов. Ходоки-просители. 1880

Оренбург, 25 июля 2018, 10:26 — REGNUM  В Оренбургской области депутаты регионального парламента смогут иметь сразу несколько общественных приёмных. Предполагается, что финансировать их депутат будет за счёт собственного кармана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заксобрании Оренбуржья.

Изменения вносятся в местный закон о статусе депутата. По словам председателя комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти Александра Куниловского, право на несколько приёмных касается в первую очередь тех депутатов, которые представляют в законодательном собрании интересы нескольких районов. Вносимые поправки позволят обеспечить шаговую доступность приёмных для самих жителей.

Предполагается, что изменения регионального законодательства не повлекут увеличения бюджетных расходов. Содержание приёмных депутат будет обязан за свой счёт. Вместе с тем Куниловский напомнил, что в областном парламенте закреплён механизм возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. Но эта сумма зафиксирована, и её размер не зависит от количества приёмных.

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Региональное законодательство
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