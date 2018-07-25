США: «Нафтогаз Украины» победит коррупцию, передав управление газопроводами

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM США приветствуют отделение функций оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) от «Нафтогаза Украины», заявила пресс-секретарь государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Науэрт, сообщает 25 июля «Укринформ».

По ее словам, меморандум о взаимопонимании между «Нафтогазом» и компанией «Магистральные газопроводы Украины» о передаче функций оператора ГТС поощряет и США, и ЕС, и международное сообщество. Науэрт уверена, что передача функций оператора ГТС сразу решит проблемы с коррупцией на Украине, а также обеспечит ЕС «энергетическую безопасность».

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Напомним, ранее «Нафтогаз» договорился с «Магистральными газопроводами Украины» о передаче функций оператора ГИС до 2020 года, чтобы выполнить требования ЕС по энергетическому регулированию.

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