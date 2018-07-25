Запись беседы Трампа о выплатах модели Playboy стала доступна публике

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Телекомпания CNN опубликовала аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна о выплатах модели журнала Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что состоит в интимной связи с Трампом.

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Трамп возмущен сообщением о возможной записи своего разговора с адвокатом

Отмечается, что качество записи очень плохое, однако можно разобрать, что Трамп и Коэн обсуждают необходимость покупки прав на историю Макдугал о её романе с Дональдом Трампом, длившемся десять месяцев, у холдинга American Media. На записи слышно, как Коэн говорит: «Нам придется заплатить», а Трамп отвечает: «Заплатить наличными».

Напомним, в августе 2016 года компания American Media заплатила модели Playboy $150 тыс. за рассказ об отношениях с Трампом. В итоге история не была опубликована. А в апреле 2018 года Макдугал, которая ранее подписала соглашение о неразглашении своей связи с Трампом, урегулировала спор с компанией American Media Inc и получила право открыто говорить об отношениях с Трампом до его избрания на пост президента США.

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Ранее о существовании аудиозаписи разговора с Дональдом Трампом о возможных выплатах бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал за её молчание о романе с Трампом до того, как он стал главой Белого дома, тайно сделанную экс-адвокатом президента США Майклом Коэном, сообщала газета The New York Times. По данным издания, эта беседа состоялась за два месяца до президентских выборов в ноябре 2016 года. Запись была обнаружена сотрудниками ФБР в ходе обыска по начатому в отношении Коэна федеральному расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о существовании этой записи президент США Дональд Трамп воспринял с возмущением.

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