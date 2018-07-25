Минск заинтересовался космосом

Минск, , 09:55 — REGNUM В Белоруссии отменили налог на прибыль для организаций, предоставляющих услуги для освоения космоса, сообщает 25 июля БЕЛТА.

Согласно сообщению, от налогов освобождаются организации, производящие продукцию или оказывающие услуги для освоения космоса. К таким организациям относятся предприятия, производящие комплексы, системы и бортовые приборы, работающие в космосе. К подобной продукции относят и технику, предназначенную для наблюдения за Землей из космоса. Сэкономленные средства пойдут на проведение научных исследований. Освобождение от налогов действует до 31 декабря 2023 года.

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Напомним, с 2012 года Белоруссия считается космической державой после вывода на орбиту Земли спутника БелКА (Белорусский космический аппарат). Также в 2018 году в Белоруссии пройдет 31-й Международный космический конгресс.

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